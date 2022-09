Vino: Assoenologi, folle accostamento Oms a pericolo sigarette

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - "È semplicemente folle accostare il vino alle sigarette in termini di pericolosità per la salute umana": a dirlo all'ANSA è il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato il documento "European framework for action on alcohol". "È l'ennesimo attacco scriteriato al nostro mondo - aggiunge - ma metteremo in atto tutte le azioni necessarie per contrastarlo".

"Ci sono decine di pubblicazioni scientifiche - ha sostenuto Cotarella - che attestano non solo che il vino, se consumato consapevolmente e con moderazione, non è nocivo, ma addirittura fa bene alla salute". Per Cotarella quella dell'Oms è un'indicazione che rilascerà a tutti gli stati membri, "ma resta un atto pericoloso che rischia di mettere in ginocchio uno dei settori più importanti dell'agroalimentare italiano e questo non possiamo permettercelo". "Solo alcuni mesi fa - conclude il presidente di Assoenologi - abbiamo fermato il tentativo dell'Unione europea di demonizzare il vino, adesso siamo pronti a dare battaglia su scala mondiale". (ANSA).