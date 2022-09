Stop a Umbria Green Festival sabato a Perugia causa maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 16 SET - Visto il peggioramento delle condizioni meteo dei prossimi giorni, l'organizzazione di Umbria Green Festival "è stata costretta a rinviare tutti gli eventi previsti per sabato 17 settembre, sia in Piazza IV Novembre che ai Giardini Carducci di Perugia". E' quanto si legge in una sua nota.

"L'organizzazione - prosegue la nota - si riserva di comunicare quanto prima una nuova data con lo scopo di trasformare il centro di Perugia nel Villaggio della Sostenibilità che da tempo stiamo sognando". (ANSA).