In Umbria scendono ricoverati Covid ma più positivi

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Tornano a scendere, seppure leggermente, i ricoverati Covid in Umbria, 122, tre in meno di mercoledì, mentre restano ancora libere le terapie intensive.

Per il terzo giorno si registra però una risalita degli attualmente positivi, ora 2.908, 110 in più. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 405 nuovi casi, 294 guariti e un altro morto.

Sono stati analizzati 2.101 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 19,2 per cento, in aumento rispetto al 14,7 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

(ANSA).