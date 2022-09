Giovani e sostenibili gli Avanti tutta days 2022

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - Sarà un'edizione "giovane e sostenibile" quella 2022 degli Avanti tutta days il 23, 24 e 25 settembre al Barton Park di Perugia e al percorso verde Leonardo Cenci. Un appuntamento organizzato dalla Fondazione avanti tutta e giunto al decimo anno.

Tra sport, salute e solidarietà, ci sarà spazio per i ragazzi degli istituti superiori perugini (con cinquantina di classi appartenenti a Volta, Capitini, Alessi, Pieralli e Galilei) e gli incontri a tema su sostenibilità ambientale e sociale.

La sostenibilità ambientale e sociale sarà tratta in iniziative con protagonisti l'Università degli Studi di Perugia, con il progetto Sharper, quella di Urbino, la polizia postale, le associazioni aderenti alla rete Insieme Umbria contro il cancro e alcuni artisti musicali.

Gli Avanti tutta days 2022 vedranno di nuovo protagonista il percorso verde 'Leonardo Cenci', che per l'occasione assumerà una connotazione fortemente sportiva con la presenza dello Csen, Pompieropoli, Csi e agilty dog. Uno spazio sarà riservato anche al Festival europeo degli sport e dei giochi tradizionali.

Il Barton Park, invece, accoglierà una cinquantina tra associazioni e operatori tra sport, solidarietà, salute, aziende, nutrizione, comunicazione e intrattenimento. Non mancherà l'aspetto artistico con un'area espositiva curata da Massimiliano Donnari, Leonardo Orsini Federici e Andrea Dejana.

"C'è grande attesa e una bella emozione in vista di un evento sul quale stiamo lavorando da tempo con entusiasmo ed impegno" ha detto Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti tutta, in occasione della presentazione dell'evento.

Alla conferenza stampa ha preso parte il Presidente dell'Anci Umbria Michele Toniaccini il quale ha parlato di "un evento ricco di contenuti, che mandano un messaggio forte sul piano solidaristico".

Da Roma è arrivato il saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò secondo il quale "gli Avanti Tutta Days come inno alla vita, alla speranza". (ANSA).