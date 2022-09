Azienda Orvieto amplia sede e aumenta organico

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 SET - Welcare, società orvietana parte del Gruppo Labomar e specializzata nella produzione ecosostenibile di dispositivi medici per la cura della pelle, ha annunciato l'ampliamento della propria sede produttiva che porterà anche ad aumentare l'organico con altre 10 assunzioni.

L'azienda - attraverso l'ad Fulvia Lazzarotto e il presidente del Gruppo Walter Bertin - ha fatto sapere che l'avvio dei lavori è atteso nella prossima primavera e il nuovo insediamento di 300 metri quadrati sorgerà a fianco dell'attuale sede e sarà dedicato a nuove camere bianche, ambienti produttivi a contaminazione controllata che ospiteranno degli speciali macchinari customer-made.

L'investimento, che supera i 2 milioni di euro, porterà l'azienda a ricercare - già dai prossimi mesi - nuove risorse da formare e inserire nel contesto lavorativo. Oltre ad operai specializzati Welcare assumerà impiegati per i settori regolatori, quality, marketing e commerciale.

Sono stati, inoltre, forniti anche alcuni numeri. "Il percorso in crescendo di Welcare si inserisce in un altrettanto positivo percorso di tutto il Gruppo, che ha visto migliorare la propria performance, nel primo semestre di quest'anno, del 37%, portando i ricavi a 41,8 milioni di euro. Oggi la nostra è una grande famiglia che conta oltre 350 dipendenti", ha detto Bertin.

