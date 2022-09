Cancellato concerto Bosso per Uj weekend a Terni

(ANSA) - TERNI, 13 SET - Il concerto di Fabrizio Bosso previsto per il 18 settembre a Terni nell'ambito di Umbria jazz weekend è stato cancellato a causa di un'indisposizione dell'artista. Lo ha annunciato Uj.

I biglietti del singolo concerto - spiega Umbria jazz in una nota - saranno rimborsati. Per gli acquisti fatti online avverrà automaticamente tramite riaccredito dell'importo sulla carta di pagamento utilizzata in fase di acquisto.

Per i biglietti presi nei punti vendita la richiesta di rimborso potrà essere fatta allo stesso esercizio nel quale è stato acquistato entro e non oltre il 30 settembre. (ANSA).