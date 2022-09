Tesei, Piano rifiuti Umbria serio e ambizioso

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - "Un piano rifiuti mancava da troppo tempo e quindi abbiamo sentito la necessità di realizzarne e approvarne uno nuovo, serio e ambizioso con obiettivi importanti": è quanto ha affermato la presidente della Giunta regionale umbra, Donatella Tesei, a proposito del piano rifiuti della Regione, uno dei temi al centro della tavola rotonda dal titolo "Energia e rifiuti. La strategia per un futuro sostenibile", promossa a Perugia dal Gruppo Gesenu insieme all'Associazione degli industriali e da AssoAmbiente.

"Tra le varie misure che abbiamo inserito - ha proseguito - c'è la possibilità finale di poter trasformare i rifiuti anche in energia, obiettivo che vogliamo perseguire anche per mandare in discarica soltanto una piccolissima percentuale di indifferenziata e di quello che non può essere utilizzato diversamente".

Anche per Alessio Lutazi, responsabile Business Impianti Gesenu, il documento "pone obiettivi molto ambiziosi in termini di aumento della percentuale di raccolta differenziata e di diminuzione di conferimento in discarica in modo più virtuoso rispetto alla normativa europea di riferimento". L'Umbria è stata indicata come modello di regione da esempio per idrogeno verde e biomasse da Franco Cotana, dell'Università degli Studi di Perugia. (ANSA).