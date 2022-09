(ANSA) - PERUGIA, 09 SET - Torna "Orvieto città del gusto, dell'arte e del lavoro". Dal 24 settembre al 2 ottobre proporrà tanti appuntamenti con la storia, il paesaggio, l'enogastronomia e workshop di approfondimento su vari temi di attualità, su tutti il mondo del lavoro.

L'appuntamento è stato presentato a Perugia, a palazzo Donini, alla presenza, tra gli altri del sindaco di Orvieto Roberta Tardani e di Marta Cotarella della Fondazione Cotarella che è promotrice dell'evento - giunto alla seconda edizione - assieme al Consorzio "Orvieto Way of life", impegnato per la promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche.

"È un evento che aggiunge prestigio alla nostra città e offre l'opportunità di vivere degli appuntamenti di grande livello", ha detto Tardani. "Arriva al termine di una estate importante per Orvieto - ha rilevato - che è tornata ad avere tantissimi turisti, anche stranieri".

"In questa seconda edizione abbiamo voluto aggiungere il tema del lavoro perché ci sembrava giusto valorizzare delle idee legate all'economia della bellezza sia artistica che enogastronomica e puntare sulla formazione dei giovani", ha sottolineato invece Cotarella.

Il primo appuntamento è in agenda per il 24 settembre, quando sarà protagonista l'olio d'oliva.

Il vino - prodotto di punta del territorio - entrerà in scena il 26 settembre con la tavola rotonda organizzata dal Consorzio di tutela vini di Orvieto. A seguire altri eventi con chef stellati e momenti formativi.

Gli organizzatori hanno segnalato l'appuntamento del primo ottobre con la Passeggiata con gusto, un percorso enogastronomico per tutti gli amanti del buon vino e del buon cibo.

"Orvieto città del gusto, dell'arte e del lavoro" gode del sostegno e del patrocinio, tra gli altri, del Gal Trasimeno Orvietano, della Regione, di Rai Umbria, della Camera di commercio, del Comune di Orvieto e del Consorzio di tutela vini di Orvieto. (ANSA).