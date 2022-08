Tesei, record storico di passeggeri per aeroporto Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Record assoluto per i passeggeri transitati all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi", 55.000 ad agosto. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei. "Sono molto contenta perché ho sempre considerato l'aeroporto una struttura strategica. Il progetto che ho voluto e che abbiamo portato avanti con grande determinazione ci sta dando questi risultati" ha detto parlando con l'ANSA.

"I dati non sono definitivi - ha spiegato ancora Tesei - ma ad oggi, 31 di agosto, già siamo oltre i 55.000 passeggeri e questo è un record assoluto per la vita del nostro aeroporto. Come era stato già con i dati eccezionali del mese di luglio".

Per la presidente umbra, poi, l'impatto che hanno questi numeri sul territorio "è sicuramente significativo". "L'abbiamo visto anche - ha proseguito - con il grande afflusso di turismo in Umbria che ci consegna dati estremamente positivi, con il superamento di gran lunga dei dati del pre-Covid".

Tesei, inoltre, ha evidenziato che le difficoltà causate dall'alto accesso di passeggeri sono state gestite ottimamente dalla Sase, la società alla quale è affidata la gestione dell'aeroporto, cui ha rivolto un plauso. "Questi numeri straordinari - ha detto - hanno comportato la necessità di adeguamenti veloci e la Sase si è saputa riorganizzare subito utilizzando degli spazi anche nuovi per poter accogliere i passeggeri per tutto il periodo necessario. Devo dire che c'è stata una risposta sicuramente molto positiva ed importante anche alla luce delle problematiche che ci sono state in molti aeroporti derivanti purtroppo da una serie di questioni. Quello dell'Umbria ha quindi saputo reagire molto bene e se anche qualche disagio a volte c'è stato, questo è stato subito corretto e recuperata la normalità". (ANSA).