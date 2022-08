NextAppennino, dopo Norcia apre un nuovo Sportello a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - A distanza di una settimana dall'apertura dello Sportello territoriale a Norcia accessibile, presso gli spazi DigiPass (in via Solferino), l'Agenzia regionale Sviluppumbria inaugura un nuovo Sportello a Spoleto con sede presso lo Sportello del Cittadino in Via dei Filosofi, 89.

In stretta collaborazione con le due amministrazioni comunali di Norcia e Spoleto, Sviluppumbria si radica sul territorio regionale per garantire servizi sempre più capillari - sottolinea un comunicato della Regione - alle imprese e ai potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal Fondo complementare al Pnrr per le aree danneggiate dai terremoti del 2009 e del 2016 in Centro Italia.

Lo sportello spoletino, gestito da Sviluppumbria con personale dedicato e appositamente formato da Invitalia, affiancherà quelli già presenti con l'obiettivo di promuovere e facilitare l'accesso alle risorse previste dalla Macromisura B del programma.

"La prossimità alle imprese ed ai territori - afferma l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa - è il reale valore aggiunto che può garantire l'Agenzia di sviluppo all'intera comunità regionale. Lavorare per il rilancio economico delle aree del cratere significa innanzitutto assicurare una presenza stretta sul territorio: vicinanza alle imprese e capacità di sostenere progetti coerenti con gli obiettivi del Commissario straordinario per la ricostruzione e con le esigenze delle amministrazioni locali".

Dal primo settembre i bandi Nextappennino saranno on-line. Il personale Sviluppumbria è a disposizione di tutti gli utenti.

Per usufruire dei servizi a sportello occorre prenotare un appuntamento telefonando allo 0744 80601 o 0742 32681. (ANSA).