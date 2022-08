Al percorso verde di Perugia terza edizione Corri per Leo

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Tutto pronto a Perugia per la terza edizione della Corri per Leo, manifestazione podistica organizzata dalla Fondazione Avanti Tutta in memoria di Leonardo Cenci. Si terrà domenica 4 settembre al percorso verde.

Corri per Leo prevede una corsa competitiva di 9,5 chilometri e una passeggiata aperta a tutti di 3,5, con finalità benefiche e aggregative.

L'evento - si legge in un comunicato degli organizzatori - è stato presentato al Barton Park, alla presenza del presidente della fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci, dell'assessore allo Sport e al Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, di David Grohmann dell'Università di Perugia, di Gianluca Pisello, presidente dell'Asd Grifonissima, di Giuliano Baiocchi, presidente Csen Perugia e di Marco Tortoioli segretario dell'Atletica Avis.

"La Corri per Leo - ha spiegato Cenci - è un'occasione importante per ricordare la figura di Leonardo, la sua passione per lo sport, per la corsa e per quei momenti dove è possibile stare insieme diffondendo uno stile di vita sano. Il percorso verde, a lui intitolato, sarà la cornice ideale per accogliere chi fa dello sport una passione, tanto da tenersi allenato e partecipare alla gara competitiva e chi, indossando una maglietta e un paio di pantaloncini, vorrà fare una passeggiata e vivere una mattinata all'aria aperta".

"Grazie ad Avanti Tutta - le parole di Clara Pastorelli - per dare vita a questi eventi che hanno un significato sportivo importante e sono un richiamo forte alla socialità e alla solidarietà. E' sempre bello, poi, ricordare la figura di Leonardo e tenere vivo il suo messaggio".

La Corri per Leo 2022 ha il sostegno dell'Università degli Studi Perugia, che per l'occasione presenterà una 'squadra di podisti' (docenti, ricercatori, dipendenti e studenti) coinvolti attraverso il progetto Sharper. Che sosterrà anche i prossimi Avanti tutta days. (ANSA).