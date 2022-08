In Umbria Lega e FI depositano nomi e liste

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Previsioni della vigilia confermate per le candidature umbra alle elezioni politiche depositate stamani da Lega e Forza Italia alla Corte d'appello di Perugia. Dove sono riprese le operazioni di consegna di nomi e simboli.

Il carroccio ha infatti indicato il segretario regionale e deputato uscente Virginio Caparvi per il collegio uninominale della Camera incentrato sulla provincia di Perugia. Nel plurinominale ci saranno invece Valeria Alessandrini, capolista alla Camera con Simone Pillon a seguire, e il Luca Briziarelli al Senato, anche loro parlamentari uscenti.

Nessuna sorpresa nemmeno per Forza Italia. Con Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale della provincia di Terni, Fiammetta Modena capolista nel plurinominale del Senato e Catia Polidori alla Camera. Tutti già parlamentari nell'attuale legislatura.

Fratelli d'Italia ufficializzerà le candidature in mattinata nel corso di una conferenza stampa.

Atteso il deposito di nomi e liste già annunciate dal Pd che avrà Anna Ascani e Walter Verini per il plurinominale di Camera e Senato. Nei collegi uninominali della Camera sono stati candidati invece a Perugia Stefano Vinti e a Terni Francesco De Rebotti, Federico Novelli, segretario regionale del Psi, al Senato.

Azione di Carlo Calenda ha invece candidato Giacomo Leonelli e Leonardo Grimani, nei plurinominali di Camera e Senato. (ANSA).