Deposito liste elezioni in aula Goretti Corte d'appello

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Sarà l'aula Goretti della Corte d'appello di Perugia a ospitare il 'rito' della presentazione delle liste per le prossime elezioni politiche. Che potranno essere depositate dalle 8 alle 20 di domenica 21 agosto e nello stesso orario il giorno successivo.

Nomi dai quali scaturiranno i nove parlamentari umbri. Due dai collegi uninominali per la Camera, con una divisione territoriale praticamente per province, e uno dall'unico per il Senato. Per i quali vengono presentati candidati di coalizione.

Altri sei parlamentari arriveranno poi dal plurinominale, nel quale ogni partito presenterà proprie liste, quattro andranno alla Camera e due al Senato.

Nell'attuale ma ormai di fatto passata legislatura l'Umbria ha espresso 17 tra onorevoli e senatori. Alla Camera Emanuele Prisco (FdI), Virginio Caparvi e Riccardo Marchetti della Lega, Catia Polidori e Raffaele Nevi di FI, Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella del Movimento 5 Stelle, Anna Ascani e Walter Verini per il Pd.

Al Senato ci sono i leghisti Luca Briziarelli e Valeria Alessandrini (subentrata a Donatella Tesei dopo la sua elezione a presidente della Regione Umbria dimessasi il 2 dicembre 2019, dopo la vittoria alle elezioni regionali), per Forza Italia Fiammetta Modena, Franco Zaffini (Fdi), Stefano Lucidi (eletto nel M5s e poi passato alla Lega), mentre per il Pd erano stati eletti Leonardo Grimani, ora ad Azione, e Nadia Ginetti, poi a Italia viva, ed Emma Pavanelli, M5s. (ANSA).