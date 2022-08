Per epidemiologi scendono incidenza e RDt Covid

(ANSA) - PERUGIA, 18 AGO - Sono in calo in Umbria l'incidenza dei casi Covid per 100 mila abitanti, ora 329, meno 183 rispetto alla scorsa settimana, e l'indice di replicazione diagnostica del virus, l'RDt, a 0,64 contro 0,70 del dato precedente. E' quando delineato nell'analisi del nucleo epidemiologico della Regione. Secondo il quale la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostrano un andamento in diminuzione rispetto alle settimane precedenti.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un calo in tutte le classi d'età.

Valori in in diminuzione anche per la distribuzione territoriale. (ANSA).