In Umbria tornano meno di 200 i ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 14 AGO - Alla vigilia di ferragosto in Umbria tornano sotto a 200 i ricoverati Covid (quota superata il 4 luglio scorso, con un picco di 298 il 28 luglio) e meno di 10 mila gli attualmente positivi come non accadeva dal 23 giugno mentre il 20 luglio avevano toccato il massimo per questa ondata con 23 mila 875 residenti in Umbria alle prese con il virus. Emerge dai dati sul sito della Regione.

Negli ospedali si trovano ora 195 pazienti, 13 in meno di sabato e meno 11 per cento su base settimanale, con tre posti occupati nelle rianimazioni (dato stabile).

Nell'ultimo giorno sono emersi 372 nuovi positivi, 1.834 guariti e altri nove morti. Gli attualmente positivi sono quindi 8.968, 1.471 in meno di sabato e con un meno 36,5 per cento considerando l'intera settimana.

Sono stati analizzati 2.385 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 15,59 per cento, stabile rispetto a sabato ma in calo considerando il 19,1 dello stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).