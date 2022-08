Caccia, addestramento cani dal 15 agosto al 15 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 11 AGO - Nell'ultima seduta della Giunta regionale è stato deliberato il periodo di apertura per l'addestramento e allenamento cani, dal 15 agosto al 15 settembre 2022.

L'attività sarà consentita dall'alba fino alle ore 12, e dalle ore 17 alle 19, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in coltivazione. L'attività è inoltre consentita a non meno di 500 metri dalle aziende faunistico-venatorie. (ANSA).