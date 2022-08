Ospedale Terni,proseguono le attività del project financing

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - La direzione dell'Azienda ospedaliera Santa Maria ha fornito aggiornamenti sullo stato di avanzamento della procedura di project financing per il nuovo ospedale di Terni: "Nonostante l'impatto del Covid sulla gestione delle attività assistenziali e amministrative durante l'inverno - ha commentato il direttore generale Pasquale Chiarelli - i lavori sono andati avanti in doveroso silenzio, come previsto da ogni procedura, fino a elaborare il nuovo quadro esigenziale che oggi presentiamo ai soggetti proponenti".

"E per questo - ha aggiunto - ringrazio tutta la direzione, il personale medico-assistenziale, gli amministrativi, e in particolare il direttore sanitario, il Rup e i rispettivi collaboratori. Un ringraziamento particolare va alla presidente e all'assessore alla Salute e alle Politiche sociali della giunta regionale, che sempre hanno sostenuto questa iniziativa nel solo interesse pubblico". Ricevuto il project financing dai soggetti proponenti, il 21 maggio 2021, l'Azienda ospedaliera - si legge in una sua nota - ha provveduto a nominare Rup (Responsabile unico del procedimento) l'ingegner Gianluca Bandini, e gli aiuti Rup (restando al di sotto del limite di spesa previsto dalla normativa), dando inizio alla prima analisi del progetto. A luglio 2021 sono stati chiesti i primi chiarimenti di tipo tecnico e legale, a cui nei mesi successivi hanno fatto seguito le risposte dai soggetti proponenti. Negli oltre cento incontri organizzati con le parti interessate, la direzione ha elaborato un nuovo quadro esigenziale che va a definire attività, funzioni, relazioni e organizzazione dei vari flussi e percorsi clinico-assistenziali e logistici. Il documento è stato inviato il 22 luglio al direttore regionale Salute e Welfare, Massimo D'Angelo, il quale, il 3 agosto scorso ha dato parere favorevole per la parte di competenza. Il 10 agosto sono state trasmesse ai soggetti proponenti il quadro esigenziale e la richiesta di adeguamento del progetto alle effettive necessità dell'ospedale da esso scaturite, con particolare riferimento ad alcune specifiche tecniche, progettuali e conseguenti aspetti economici e di sostenibilità (economico-finanziaria e ambientale). (ANSA).