Alessandrini, bene dare risalto a figura San Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 10 AGO - "Bene dare ancora più risalto in chiave culturale alla figura di San Francesco per far conoscere sempre più e sviluppare la cultura del nostro Paese": così la senatrice umbra della Lega Valeria Alessandrini, componente della Commissione Cultura a Palazzo Madama commenta l'approvazione del disegno di legge per le commemorazioni della figura di San Francesco d'Assisi. "Ringrazio il Parlamento - aggiunge - per avere lavorato con costanza e impegno a un provvedimento che mira alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio storico e artistico italiano, e il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni per averlo sostenuto e per l'attenzione con cui sempre guarda al nostro territorio per accendere i riflettori sulle eccellenze e sull'immensa ricchezza che lo caratterizzano". (ANSA).