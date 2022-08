FdI, legge su San Francesco anche grazie nostro impegno

(ANSA) - PERUGIA, 09 AGO - "Grazie anche all'impegno di Fratelli d'Italia, è stata approvata definitivamente la legge su San Francesco di Assisi, frutto del lavoro di tutte le forze politiche": lo sottolineano Paola Frassinetti, vicepresidente FdI della commissione Cultura della Camera, e il deputato umbro di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco. "Con questo provvedimento - aggiungono - celebriamo la figura del religioso nella ricorrenza dell'ottavo centenario dalla morte. È una buona notizia per l'Umbria e per l'Italia. Inoltre, dal 1976 nelle scuole è stata cancellata la festa di San Francesco patrono d'Italia. Fratelli d'Italia si batterà per ripristinarla nella giornata del 4 ottobre". (ANSA).