E' tornata la pioggia a Perugia, temperature in calo

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Dopo settimane di assenza di precipitazioni e diverse giornate di bollino rosso per il caldo è tornata la pioggia su Perugia.

Nel primo pomeriggio di lunedì la precipitazione è stata piuttosto intensa su varie zone del capoluogo umbro. Con anche raffiche di vento, tuoni e fulmini. Che hanno portato ad un repentino abbassamento della temperatura.

Per martedì le previsioni meteo della Protezione civile indicano maltempo al primo mattino con isolati rovesci o temporali in area appenninica che, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, tenderanno ad interessare tutta la regione con fenomeni localmente più intensi sui settori meridionali.

Rapido esaurimento dei fenomeni in serata. Le temperature sono indicate stazionarie o in lieve calo. (ANSA).