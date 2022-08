Aggredito da 5 persone nel parcheggio di una discoteca

(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Suona il clacson perché un'auto ostruisce il passaggio, nel parcheggio di una discoteca, e dalla vettura scendono cinque persone che lo aggrediscono: è successo a Ponte San Giovanni a un uomo di 55 anni, che è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Perugia. Uno dei presunti responsabili è stato rintracciato e denunciato dalla polizia.

A chiamare la polizia è stata la stessa vittima. L'uomo ha raccontato agli agenti intervenuti che, lasciato il locale e giunto nel parcheggio, aveva notato che un veicolo ostruiva l'uscita della sua auto. A quel punto ha iniziato a lampeggiare e a suonare per cercare di attirare l'attenzione dei passeggeri e liberare quindi il passaggio. Dall'auto sono scese cinque persone che, dopo averlo avvicinato, hanno iniziato a colpire il veicolo con alcuni attrezzi in metallo, mandando in frantumi il lunotto posteriore, i finestrini e danneggiando la carrozzeria.

Il 55enne, a quel punto, è sceso dall'auto per cercare di fermarli, ma è stato aggredito violentemente dai cinque che poi sono fuggiti.

Allertato il personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per essere medicato. Qualche giorno dopo, il 55enne si è recato in questura per denunciare l'accaduto. Gli agenti, dopo una serie di accertamenti, sono riusciti a risalire al nominativo e all'indirizzo di uno dei presunti responsabili, un cittadino polacco di 23 anni. Raggiunta la residenza del 23enne, hanno notato nelle pertinenze dell'abitazione una moto di grossa cilindrata con la targa rimossa, che è risultata rubata. Il giovane - riferisce la questura - è stato denunciato per lesioni aggravate, danneggiamento e per ricettazione. (ANSA).