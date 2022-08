Bori scrive a Tesei su Tpl, "la Regione torni indietro"

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - "Abbandonare l'idea della suddivisione della gara per il trasporto pubblico locale in quattro bacini e tornare a quella con un bacino unico. Una decisione che permetterebbe risparmi dei costi e porterebbe benefici agli utenti". Così il vicepresidente della Terza commissione, Tommaso Bori, segretario regionale del Partito Democratico, in una lettera inviata alla presidente della Regione, Donatella Tesei e all'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche.

"La decisione di procedere ad una gara unica - dice Bori - permetterebbe un risparmio dei costi e maggiori benefici per gli utenti, oltre che una tutela per i tantissimi lavoratori umbri del settore. Occorre infatti chiarire che il decreto legge 50/2017 stabilisce che, nonostante non ci sia un obbligo in tal senso, qualora comunque l'ente decidesse di suddividere la gara in più lotti, chi rileva i lavoratori dipendenti dell'azienda assegnataria del servizio fino a quel momento non ha l'obbligo di recepire il contratto di secondo livello, per cui gli autisti subirebbero una notevole diminuzione della retribuzione, a fronte di un lavoro con tante responsabilità e fisicamente molto impegnativo".

"E' in questo quadro che non possiamo non sottolineare - continua Bori - la gravità della scelta di non effettuare una gara unica ma di suddividere in quattro diversi bacini l'Umbria.

Il tutto dopo il suggerimento di un advisor al quale la giunta ha affidato l'intero dossier. Quattro bacini che riguarderebbero le corse urbane di Perugia, tutto l'extraurbano, l'area di Foligno-Spoleto e poi quella di Terni. La gara dovrebbe essere effettuata entro la fine del 2022, a ben dieci anni dalla scadenza di quella precedente. Tale scelta è un errore perché non permetterebbe le necessarie sinergie ed economie di scala, causando un aumento automatico dei costi. Basti pensare al fatto che quattro bacini equivarrebbe a quattro strutture tecnico-amministrative, così come vorrebbe dire un moltiplicarsi anche dei consigli di amministrazione".

Bori evidenzia anche che "la normativa nazionale non prevede alcun obbligo di procedere ad uno spacchettamento del territorio in quattro parti. Chiediamo dunque alla Regione di tornare sui propri passi". (ANSA).