Anci Umbria Prociv dona 5mila euro ad Odessa

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - Anci Umbria Prociv ha donato 5mila euro alla città di Odessa.

E' andata quindi a buon fine la campagna fundraising attivata dall'associazione in risposta alla richiesta di aiuto lanciata nei mesi scorsi dal sindaco, Gennadiy Trukhanov.

In meno di tre mesi è stata raggiunta la cifra prefissata, che è stata interamente devoluta ad Odessa Anti-Crisis Humanitarian Center.

"Ringraziamo di cuore le aziende del territorio, le associazioni di Anci Umbria, Federsanità Anci Umbria e tutti coloro che hanno donato perché insieme - afferma il presidente di Anci Umbria ProCiv e sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini - abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Anci Umbria ProCiv, che da anni si occupa di protezione civile nella Regione Umbria, non poteva rimanere inerme di fronte a quanto sta accadendo in Ucraina e per questo motivo ha deciso di attivarsi facendosi promotrice di una raccolta fondi che aveva come obiettivo quello di aiutare la popolazione ucraina della regione di Odessa. A mio nome, ringrazio, infine, il consiglio direttivo di Anci Prociv che ha lavorato per far raggiungere l'obiettivo ed il coordinatore della consulta di Protezione civile, il sindaco di Gualdo Cattaneo". (ANSA).