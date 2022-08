Via a campagna elettorale Lega con "Trasimeno sotto le Stelle"

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 04 AGO - Parte la campagna elettorale della Lega Umbria in vista delle prossime elezioni politiche con la terza edizione di "Trasimeno sotto le Stelle" che torna dopo la pausa forzata dovuta al Covid.

L'evento, che vedrà presenti al gran completo i vertici provinciali e regionali del partito, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci ed eletti negli enti locali si svolgerà venerdì 19 agosto a partire dalle 20.30 presso il locale "Da Faliero" a Magione.

L'iniziativa - spiega la Lega in una sua nota - sarà l'occasione per presentare ai cittadini un bilancio di quanto realizzato dal partito sia a livello nazionale che regionale e per presentare le proposte della Lega per le prossime elezioni politiche. Alla festa sono attese anche presenze nazionali. È possibile ricevere informazioni e prenotare anche via whatsapp ai numeri 392/0266957 - 328/4114093 - 347/6707009. (ANSA).