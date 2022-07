(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Anno Perosiano, Perosi e Schubert protagonisti a Spello Il concerto, sostenuto da Fondazione Perugia, è ad ingresso libero (prenotazione obbligatoria) ed andrà in scena , 30 luglio 2022 - Spazio alla musica sacra di Don Lorenzo Perosi, prolifico musicista e direttore per molti anni della Cappella Musicale Pontificia Sistina (di cui quest'anno ricorrono i 150 anni della nascita), e del compositore austriaco Franz Schubert. Domenica 31 luglio, alle ore 21,30 nel palazzo comunale di Spello, andrà in scena il concerto del quintetto d'archi dell'Ensemble Lirico Italiano, inserito all'interno dell'Anno Perosiano, kermesse che raccoglie una serie di appuntamenti artistici di estremo pregio, organizzati dall'associazione Fabrica Harmonica ed ad ingresso gratuito, grazie al contributo di Fondazione Perugia.

L'esibizione sarà un coinvolgente percorso nel mondo degli archi con il Quintetto per archi in do maggiore opera 163, D. 956, di Franz Schubert, suo capolavoro ultimato poche settimane prima della sua prematura morte. Subito dopo, gli Archi dell'Ensemble Lirico Italiano proporranno anche alcune rarità per quartetto d'archi di Lorenzo Perosi. Saliranno sul palco di Spello Luca Improta alla viola, Giacomo Mirra ed Elena Emelianova ai violini, Cristiana Tortora e Francesco D'Arcangelo ai violoncelli. L'ingresso al concerto è con prenotazione obbligatoria: www.festivalfedericocesi.it, fabricaharmonica@gmail.com, 393 9145351, 389 6638112.

L'appuntamento è inserito nel cartellone della 15esima edizione del Festival Federico Cesi "Musica Urbis", in programma fino al prossimo 4 settembre in vari comuni dell'Umbria. (ANSA).