Wizz Air annuncia nuovi voli Perugia-Cluj-Napoca, in Romania

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - A pochi giorni dall'inaugurazione della rotta Perugia-Tirana, che ha segnato il ritorno di Wizz Air all'aeroporto "San Francesco d'Assisi", la compagnia ha annunciato che a partire dal 14 dicembre prossimo saranno operativi i nuovi voli che collegheranno Perugia e Cluj-Napoca in Romania.

Secondo la Sase, la società che gestisce lo scalo, "uno strabiliante patrimonio artistico e una storia ricca di mistero attende tutti i passeggeri che decidono di volare verso le meraviglie della Romania". Principale città della Transilvania, Cluj rappresenta uno dei più importanti centri accademici, culturali e industriali della Romania.

I voli prenderanno il via il 14 dicembre, ogni mercoledì e domenica. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l'app Wizz hanno tariffe a partire da 24,99 euro.

"Siamo felici e orgogliosi che una compagnia del calibro di Wizz Air abbia annunciato, nel giro di poche settimane, ben due nuovi collegamenti da e per il "San Francesco d'Assisi" ha detto Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria.

"I nuovi voli su Cluj-Napoca - ha aggiunto - vanno a rafforzare un mercato, quello dell'Europa dell'Est, etnico e di grande importanza strategica per ciò che concerne gli interessi commerciali e rappresentano, per entrambi i territori, nuove opportunità di sviluppo turistico. Siamo soddisfatti che il nostro scalo continui ad ampliare il raggio delle sue destinazioni, offrendo anche per il prossimo inverno nuove opportunità anche ai cittadini del centro Italia, e ci auguriamo che la collaborazione con Wizz Air possa ulteriormente rafforzarsi nel prossimo futuro". (ANSA).