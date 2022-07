Bettarelli e Meloni, nemmeno in Aula mozione su navigator

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - "Con 11 voti contrari e sette voti a favore la mozione con cui intendevamo impegnare la Giunta regionale a prorogare i contratti dei navigator dei Centri per l'impiego, non è stata neppure discussa in Aula": così il vice presidente dell'Assemblea legislativa Michele Bettarelli e la capogruppo del Pd, Simona meloni".

"Ciò che è accaduto in Consiglio regionale - sottolineano Bettarelli e Meloni - è l'ulteriore dimostrazione di quanto questa destra sia ostile al confronto e non curante del destino di 22 lavoratori, cui non è stato concesso neppure un incontro, che avrebbero potuto proseguite per alcuni mesi la loro attività senza gravare sulle casse regionali. Tenuto conto che a pagare temporaneamente i loro stipendi sarebbe stato lo Stato, così come successo in molte altre regioni italiane questo accanimento è il frutto evidente di un pregiudizio politico e di una propaganda consumata sulla pelle dei lavoratori. Questo fatto - concludono Bettarelli e Meloni - la dice lunga rispetto a quanto questa destra a trazione leghista, abbia realmente a cuore le sorti dei lavoratori e il buon andamento dei servizi destinati alla gestione delle politiche attive del lavoro". (ANSA).