In Umbria scende il tasso di positività dei test Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Scende rispetto a lunedì della scorsa settimana il tasso di positività dei test per la ricerca del Covid, al 31,7 per cento il 25 luglio contro il 34 per cento di sette giorni fa. Emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno, senza nuovi morti per il virus, sono emersi 519 nuovi casi e 381 guariti, con gli attualmente positivi ora 22.174, 138 in più di domenica ma 1.273 in meno rispetto a lunedì della scorsa settimana.

I ricoverati in ospedale sono ora 287, due in più, mentre salgono a cinque, da quattro, i posti occupati nelle rianimazioni. (ANSA).