Consegnati i premi dell'Umbria cinema festival

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 24 LUG - A Todi piazza del Popolo, ancora una volta gremita di pubblico, ha accolto i vincitori della seconda edizione dell'Umbria cinema festival diretto da Paolo Genovese.

Durante la serata, presentata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, si sono alternati sul palco molti nomi dello spettacolo italiano per la consegna dei premi.

Grande apprezzamento da parte della giuria - si legge in una nota diffusa dalla Regione - per Una femmina, il film drammatico diretto da Francesco Costabile. L'opera si è aggiudicata due riconoscimenti: miglior sceneggiatura, premio consegnato da Giovanni Parapini, direttore Rai per il Sociale, e quello di miglior attrice consegnato da Paolo Genovese alla giovane Lina Siciliano, al suo esordio davanti alla camera da presa.

Matteo Cocco si è aggiudicato il premio per la miglior fotografia del film Occhiali Neri consegnatogli da Nicoletta Ercole.

Libero di Rienzo, scomparso il 15 luglio dello scorso anno a soli 44 anni, è stato premiato alla memoria con il riconoscimento di miglior attore per l'interpretazione in Takeaway. A ritirare il riconoscimento è stato il regista del film Renzo Carbonera.

Miglior film a Piccolo corpo, diretto da Laura Samani, consegnato da Iginio Straffi e ritirato da Nadia Trevisan (CEO di Nefertiti).

Alessandro Preziosi, dopo il grande successo della serata di venerdì, è stato richiamato sul palco per consegnare a Giovanna Ralli il Premio "Gigi Proietti" alla Carriera, speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso.

Ad accompagnare la serata gli intermezzi musicali della band degli Adika Pongo, con la voce di Francesca Silvy. Grande successo per l'esilarante esibizione del comico romano Maurizio Battista che ha chiuso la serata. (ANSA).