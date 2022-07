Cassa integrazione per lavoratori Fattorie Novelli

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Autorizzata la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle Fattorie Novelli di Spoleto. "Dopo la forte preoccupazione manifestata dall'azienda per i gravi ritardi nell'erogazione e per le possibili conseguenze sulla reindustrializzazione e sul rilancio dell'azienda ci siamo immediatamente attivati con il ministero del Lavoro e la direzione Inps locale" ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni.

"L'attivazione degli ammortizzatori sociali attraverso la cassa integrazione straordinaria - spiega l'assessore in una nota di Palazzo Donini - rappresenta una necessità rispetto al sostegno al reddito dei lavoratori oltre che per la continuità delle attività aziendali. Il Ministero del Lavoro, ad esito dell'esperimento delle procedure in sede regionale e nazionale, ha infatti concesso con decreto del 20 maggio scorso il trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti di Fattorie Novelli, ma per problematiche amministrative insorte tra lo stesso Ministero e l'Inps, la cassa non era stata autorizzata. La vertenza in questione è parte della più ampia crisi delle aziende del Gruppo Novelli - Alimenti Italiani, che vede l'azienda Agricola Fattorie Novelli quale importante asset per l'agroalimentare umbro nel settore delle uova e su cui si sono manifestati interessamenti di importanti operatori nazionali del settore rispetto a possibili progetti di rilancio e sviluppo. Per tale motivo l'autorizzazione definitiva di questo importante 'ponte', è una notizia più che positiva.

Auspichiamo - conclude Fioroni - l'erogazione in tempi molto rapidi". (ANSA).