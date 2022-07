Presidente Provincia visita Scuola umbra pa

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - La presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, ha fatto visita alla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Ad accoglierla l'amministratore unico, Marco Magarini Montenero, insieme al personale del Consorzio formativo.

L'incontro è stato occasione per confermare la piena collaborazione tra Provincia di Perugia e Scuola - è detto in un suo comunicato - per progettare l'attivazione di nuovi percorsi formativi mirati ed affermare il completamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento presso Villa Umbra, di proprietà provinciale, sede del Consorzio formativo e dell'Agenzia Umbria ricerche.

Sul piano formativo, da gennaio e in continuità con gli anni precedenti, sono stati attivati, tra gli altri, corsi specifici in gestione del personale, in materia di programmazione finanziaria e lavori pubblici, procedure di gara e codice degli appalti, acquisti e forniture, corsi di aggiornamento in materia di transizione digitale, tutela e prevenzione ambientale e sicurezza cantieri ed infrastrutture. A margine della visita sono stati individuati nuovi fabbisogni formativi che troveranno spazio nel piano di aggiornamento del personale 2023.

"Grazie alla collaborazione con Provincia di Perugia - ha sottolineato Magarini Montenero - abbiamo già portato a soluzione oltre due terzi dei problemi strutturali di Villa Umbra, che si trascinavano da anni. Continueremo a lavorare congiuntamente per completare quanto prima il cronoprogramma degli interventi. Si conferma inoltre l'ottima intesa nell'attuazione di piani di formazione con riferimento all'aggiornamento del personale provinciale".

Per Proietti "la sinergia con il Consorzio formativo sancisce l'importanza della convergenza tra Istituzioni, premessa del fare e del fare bene e presto nel segno dell'interesse pubblico". "La Provincia di Perugia, che ha fondato la Scuola - ha aggiunto -, continuerà a puntare sul Consorzio formativo umbro che si distingue per qualità e competenza". (ANSA).