Don Ivan Maffeis sarà il nuovo vescovo di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Sarà don Ivan Maffeis il nuovo vescovo di Perugia e Città della Pieve. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa convocata nella cattedrale di San Lorenzo, il vescovo ed amministratore diocesano monsignor Marco Salvi.

Don Ivan Maffeis, nato a Pinzolo (Trento) nel 1963, che dovrà essere consacrato vescovo, succede al cardinale e arcivescovo Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei, per il quale papa Francesco aveva accettato nel maggio scorso la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi. Presente alla conferenza stampa anche il card. Bassetti.

Don Ivan Maffeis, 58 anni, giornalista, è originario della val Rendena, in Trentino. Da tempo, ormai, attorno al nome di Maffeis circolavano voci di una nomina, soprattutto dopo aver ricoperto l'incarico di sottosegretario della Conferenza episcopale italiana, ruolo da sempre considerato trampolino di lancio verso l'episcopato. Tutti si attendevano già nel 2020, conclusa l'esperienza romana, il passaggio alla guida di una diocesi. Invece don Ivan (accreditato di un datato rapporto personale con Papa Francesco) un po' a sorpresa era tornato in Trentino come decano di Rovereto. Dopo l'ordinazione sacerdotale, don Ivan Maffeis ha avuto alcune esperienze in parrocchia a Mori e Ravina. Nel 2000 ha assunto la direzione del settimanale diocesano Vita Trentina, che ha guidato fino al 2010, contemporaneamente, è stato anche responsabile delle comunicazioni della Diocesi di Trento. È stato nominato alla fine del 2009 vice direttore dell'Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, mentre nel 2015 ne è diventato direttore, prendendo il posto di monsignor Domenico Pompili, nominato vescovo a Rieti (e da pochi giorni a Verona). Proprio negli ultimi anni romani, don Maffeis ha operato a stretto contatto con l'ex presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti: ora raccoglierà la sua eredità diventando arcivescovo della diocesi di Perugia-Città della Pieve..