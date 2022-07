Ceu, mons. Maffeis vescovo di Perugia dono prezioso

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - "I Vescovi dell'Umbria accolgono con gioia e si stringono fraternamente attorno a Mons. Ivan Maffeis, eletto Arcivescovo Metropolita di Perugia-Città della Pieve e gli assicurano il sostegno della preghiera per il nuovo importante ministero ecclesiale affidatogli dal Santo Padre". E' quanto si legge in una nota della Ceu (Conferenza episcolape umbra).

"Sono certi - prosegue la nota - che la ricca esperienza accumulata dal nuovo Arcivescovo nel lungo servizio alle Chiese che sono in Italia quando prestava la sua opera presso la Segreteria Generale della Cei e recentemente come parroco di Rovereto sarà dono prezioso per tutta la Regione ecclesiastica".

