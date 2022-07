Terna controlla con elicotteri linee elettriche Umbria

(ANSA) - TERNI, 15 LUG - Si sono concluse in Umbria le ispezioni alle linee elettriche condotte con appositi elicotteri da Terna che svolge periodicamente questa attività su tutto il territorio nazionale per prevenire l'eventuale presenza di anomalie su conduttori e sostegni.

Ogni anno l'azienda monitora con la propria flotta di elicotteri circa 175.000 chilometri di linee elettriche. Tale attività, che consente di acquisire ed elaborare dati sempre aggiornati necessari alla manutenzione efficace degli elettrodotti, è "una priorità" per Terna - si legge in un suo comunicato - che investe in questo settore circa 50 milioni l'anno. (ANSA).