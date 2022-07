(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 14 LUG - Torna a Foligno Segni barocchi festival, dal 27 agosto al 10 settembre. La rassegna giunta alla 43/a edizione, propone nel suo territorio (Sassovivo, Belfiore, Pale, Vescia, Rasiglia, San Giovanni Profiamma) concerti, spettacoli di danza, recital organistici, conferenze, laboratori di danza e canto barocchi, cinema, e la tradizionale "Notte Barocca", prevista per il 10 settembre.

"E' il ritorno di uno dei Festival più antichi dell'Umbria in un'edizione che coniuga le diverse forme dell'arte e conferma i "segni barocchi" nei secoli successivi" ha affermato Fabio Ciofini, direttore artistico del Festival, secondo quanto riferisce il Comune in una nota. "L'edizione di quest'anno ospiterà grandi artisti e offrirà un doveroso spazio a giovani emergenti" aggiunge.

Per l'assessore comunale alla Cultura Decio Barili, "essere alla 43/a edizione di Segni Barocchi fa pensare a quale livello culturale sia giunta questa manifestazione". "Il nostro impegno - ha aggiunto - è proseguire nella strada intrapresa". (ANSA).