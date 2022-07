In Umbria curva Covid cresce ma segnali di rallentamento

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - La curva epidemica relativa al Covid in Umbria mostra un andamento in ancora in aumento rispetto alle settimane precedenti anche se indica alcuni elementi di rallentamento. Emerge dai dati del Nucleo epidemiologico regionale nella consueta analisi.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 12 luglio è pari a 1.430, 198 in più rispetto alla rilevazione del 7 luglio ma era stata di 823 la crescita rilevata il 7 luglio.

Qualche segnale di rallentamento arriva anche dall'RDt, l'indice di replicazione diagnostica che è in leggera diminuzione attestandosi ad un valore di 1,13, contro 1,4 e 1,51 delle due settimane precedenti.

I dati sono stati resi noti dall'assessore regionale alla Salute Luca Coletto.

Dallo studio aggiornato al 13 luglio - si legge in un comunicato della Regione -, emerge che l'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un aumento in tutte, con quella più elevata tra 65 e 79 anni.

Tutti i distretti hanno un'incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti.

Rispetto alla settimana precedente, nel report si osserva un aumento nell'impegno ospedaliero regionale. (ANSA).