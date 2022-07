Salgono da otto a 11 ricoverati rianimazioni Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Salgono da otto a undici nell'ultimo giorno i ricoverati Covid nelle rianimazioni dell'Umbria mentre quelli nei reparti ordinari sono 280, due in più, con i pazienti in area medica dedicata al virus in calo di cinque unità. Lo si ricava dai dati della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno, senza nuovi morti per il virus, sono emersi 2.006 nuovi positivi e 1.391 guariti, con gli attualmente positivi saliti a 23.019, 615 in più.

Sono stati analizzati 6.269 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 31,99 per cento, era il 33 per cento mercoledì e 33,8 lo stesso giorno della scorsa settimana.

