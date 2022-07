A Orvieto i Campionati mondiali tiro a volo Sporting

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 14 LUG - Prende il via a Orvieto la 44/a edizione dei Campionati mondiali di tiro a volo specialità Sporting. Mille gli atleti in gara in rappresentanza di 40 nazioni presso i campi del Tav Orvieto shooting range in località "Il Botto".

La manifestazione si è aperta ufficialmente mercoledì con la cerimonia inaugurale in piazza Duomo. Accompagnati dalla banda dei Granatieri di Sardegna dell'Esercito italiano, hanno sfilato le rappresentanze delle 40 nazioni in gara. Applausi della piazza gremita per la delegazione dell'Ucraina, assente dai giochi, invece, la Russia.

"Qui a Orvieto è presente tutta la famiglia del nostro sport, sarà il Mondiale più bello di sempre", ha detto il presidente della Fitasc, Jean Francoise Palinkas, rieletto alla guida della federazione mondiale nell'assemblea generale che si è tenuta proprio nella città umbra. Presenti anche il presidente della Fitav, Luciano Rossi, il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, e l'assessore allo Sport, Carlo Moscatelli.

"È una grande emozione accogliere gli atleti provenienti da tutto il mondo davanti al Duomo, simbolo della città e tra le meraviglie dell'Italia", ha sottolineato Tardani. "Ringraziamo la Fitasc e la Fitav - ha aggiunto - per avere creduto nelle capacità organizzative della nostra città nell'ospitare questo importante avvenimento sportivo che sarà anche un'occasione di promozione internazionale per Orvieto e il suo territorio".

