Difesa Grego Bolli-Spina, su Suarez accuse infondate

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - "Il giudice riprendendo pedissequamente le richieste dell'accusa non ha neppure voluto considerare che per uno dei capi di imputazione si ipotizza il falso di un documento che non è stato firmato e che quindi non è un documento": a sottolinearlo è lo studio legale Brunelli che difende l'ex rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina nella vicenda giudiziaria legata all'esame per la conoscenza dell'italiano di Luis Suarez. "Questo la dice lunga sulla funzione dell'udienza preliminare, un passaggio che nella gran parte dei casi si risolve in una inutile perdita di tempo" aggiunge in una nota.

"Confidiamo in un giudizio sereno da parte del Collegio designato - sostiene lo studio Brunelli in una nota -, davanti al quale potremo dimostrare l'infondatezza delle accuse. Le professoresse Grego Bolli e Spina sono serene e consapevoli di non aver commesso alcun reato". (ANSA).