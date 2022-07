Cominciati lavori su parete rocciosa della Sp74 a Ferentillo

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - La Provincia di Terni ha iniziato i lavori sulla parete rocciosa della Sp 74 nel comune di Ferentillo. Il cantiere aperto dalla ditta aggiudicatrice della gara è finalizzato alla messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta le carreggiate per evitare nuovi cedimenti di sassi, così come avvenuto in passato, e garantire la percorribilità della strada in piena sicurezza.

I tecnici specializzati stanno operando sulla parete per fissare le reti di protezione paramassi sul tratto corrispondente al km 0+780. I lavori andranno avanti ancora alcune settimane, nel frattempo la strada viene chiusa alla circolazione veicolare a seconda delle necessità operative della ditta. (ANSA).