Gozzi, su energia seguire concetto neutralità tecnologica

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - "C'è molto ideologismo ancora, c'è stato molto estremismo, ma adesso bisogna ripensare ad una politica energetica seguendo il concetto della neutralità tecnologica": lo ha affermato Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, secondo il quale quindi anche per superare la crisi non si può scommettere solo su un'unica tecnologia.

A margine del suo intervento a Perugia ad un convegno di Federmanager, organizzato per discutere della crisi energetica in atto, Gozzi ha spiegato all'ANSA che "la politica energetica deve essere decarbonizzata per rispettare gli obiettivi che l'Europa si è data per il 2030 ma allo stesso tempo bisogna utilizzare tutte le tecnologie disponibili e non solo quella elettrica". "Devo dire - ha aggiunto - che il voto del Parlamento europeo di ieri, che non è riuscito a cancellare la scelta della Commissione di inserire gas e nucleare, lo interpreto come un inizio di buon senso. Emerge in Europa ed anche da forze politiche italiane come il Pd che in maniera inspiegabile senza pensare agli effetti aveva votato contro".

"Spero si apra quindi una riflessione e un dibattito concreto - ha proseguito - perché non si possono seguire i sondaggi elettorali anche sulla politica energetica. Questa è il campo dove le forze politiche devono assumere responsabilità e svolgere una funzione di spiegazione ed educazione dell'opinione pubblica e non seguirla". (ANSA).