Tornano a scendere i ricoverati Covid negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Dopo giorni di crescita costante diminuiscono tra martedì e mercoledì i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria. Sono infatti 218, due in meno di martedì mentre restano invariati, sette, i posti occupati nelle rianimazioni. In particolare secondo i dati della Regione ci sono sei ricoverati in meno in area medica Covid, 135, e quattro in più negli altri reparti, 76.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.940 nuovi positivi e 900 guariti. Nessun nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi salgono a più di 18 mila, 18.188, 1.040 in più.

I tamponi e i test antigenici analizzati sono stati 5.989, con un tasso di positività pari al 32,39 per cento (era 30,2 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).