Sindaco Narni vara la nuova Giunta

(ANSA) - NARNI (TERNI), 06 LUG - Il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli ha ufficializzato la nuova Giunta.

Ne fanno parte Marco Mercuri, Luca Tramini, Giovanni Rubini, Alessia Quondam Luigi (vice sindaco) e Silvia Tiberti.

Il sindaco ha tenuto per sé i settori dell'impresa culturale, turistica e agroalimentare, della promozione turistica del territorio, dello sviluppo economico, del Pnrr e delle politiche strategiche territoriali. Ha invece a poi assegnato a due consiglieri ulteriori deleghe: a Francesca Agostini le politiche di genere e a Michele Francioli la Corsa all'Anello.

"Abbiamo costruito una squadra che allo stesso tempo è di continuità, esperienza e innovazione", afferma Lucarelli in un comunicato diffuso dalla Provincia di Terni. "Una squadra - aggiunge - che tiene conto dei rapporti fra tutte le forze politiche di maggioranza nel rispetto di quel campo largo che si è dimostrato vincente e che è uscito dalle elezioni ancora più forte, coeso e determinato a lavorare per il bene e la crescita della nostra comunità". (ANSA).