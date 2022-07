Non si ferma crescita ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Ancora non si ferma la crescita dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 220 a martedì 5 luglio, nove in più di lunedì. Salgono anche i posti occupati nelle rianimazioni, ora sette, più uno, secondo i dati aggiornati della Regione.

Due dei ricoverati in più sono nei reparti ordinari sono in area medica Covid e sei nelle altre aree di degenza.

Nell'ultimo giorno sono emersi 2.024 nuovi positivi e 1.267 guariti. Non essendosi registrati altri morti per il virus gli attualmente positivi salgono a 17.148, 757 in più.

Sono stati analizzati 6.643 tra tamponi molecolari e test antigenici, per un tasso di positività del 30,4 per cento (era 27,5 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).