Avviso Fondazione Perugia per aziende agroalimentari

(ANSA) - PERUGIA, 05 LUG - Intende rappresentare un sostegno concreto alla transizione digitale delle piccole e medie imprese agroalimentari l'avviso riservato alle aziende con il quale entra nella seconda fase il progetto Smaq (Strategie di marketing per l'agroalimentare di qualità) promosso dalla Fondazione Perugia e Filiera Futura, associazione che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare e promuovere progetti condivisi e valorizzare i prodotti di qualità made in Italy.

Nell'ambito dell'iniziativa ad aprile 2022 la Fondazione - si legge in un suo comunicato - aveva aperto una call to action attraverso la quale sono stati selezionati alcuni giovani specializzati nell'innovazione digitale che saranno chiamati a ricoprire il ruolo di digital ambassador dopo aver avuto la possibilità di rafforzare le proprie conoscenze e competenze frequentando un corso di formazione.

Il nuovo avviso, pubblicato sul sito www.fondazionecrpg.com, è destinato individuare le imprese interessate ad accrescere le proprie competenze interne utili all'innovazione digitale avvalendosi del supporto dei digital ambassador selezionati, che le accompagneranno in tale processo proponendo strumenti e soluzioni digitali aggiornati sui moderni canali di comunicazione e orientati all'innovazione per rispondere ai loro fabbisogni.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse - è detto ancora nella nota - le piccole e medie aziende con sede legale nel territorio della provincia di Perugia i cui prodotti si connotino "per un profondo legame con il territorio fondato sull'attenzione alla sostenibilità e che operino in una delle tre filiere individuate dalla Fondazione dopo un confronto con le associazioni di categoria del settore agroalimentare dell'Umbria: vinicola, del luppolo e dell'agriturismo". (ANSA).