"Epoche in passerella" torna a ottobre a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 04 LUG - "Dalle fonti … al racconto del passato" sarà il tema dell'edizione 2022 di "Epoche in passerella", la manifestazione ideata dal terziere Castello di Città della Pieve come momento di conoscenza e promozione degli aspetti di qualità delle rievocazioni storiche umbre.

La kermesse, che anche quest'anno sarà dunque occasione di riflessione sul rapporto tra storia e identità locale che si esprime anche per mezzo degli abiti delle rievocazioni così diffuse nella regione, è stata presentata a Palazzo Corgna nell'ambito della Festa di San Pietro.

La prossima edizione - si legge in una nota diffusa dalla Provincia di Perugia -, la quinta, avrà luogo il 21, 22 e 23 ottobre e avrà come ospite d'onore Vittoria Garibaldi, storica dell'arte, già sovrintendente ai Beni storici artistici ed etnoantropologici dell'Umbria. Madrina sarà l'on. Silvia Costa, La presentazione del programma è stata affidata alla curatrice Daniela Barzanti. Erano presenti tra gli altri il sindaco Fausto Risini, il consigliere regionale Andrea Fora e Federico Fioravanti direttore del festival del Medioevo In questa occasione è stato anche presentato il volume "Nei Panni della Storia - Rievocare - Il mondo dei ri-costruttori: istruzioni per l'uso", a cura di Francesca Baldassarri, Marta Canonici, Federico Marangoni e Sara Paci Piccolo. Un volume che racconta quello che succede nel campo e dietro le quinte della rievocazione storica, nel lavoro di chi è impegnato nelle tante città italiane a conciliare la filologia e il rigore storico alle esigenze sceniche di spettacoli specializzati. (ANSA).