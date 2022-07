Decollati da Perugia nuovi voli per Vienna

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Sono decollati dall'aeroporto internazionale dell'Umbria i nuovi voli Ryanair che collegheranno Perugia e Vienna fino al 28 ottobre. Operati con Boeing 737, sono programmati ogni lunedì e venerdì.

Con l'inaugurazione di questa nuova rotta da e per la capitale dell'Austria, l'aeroporto "San Francesco d'Assisi" - è detto in un suo comunicato - arriva ad avere 15 destinazioni ed oltre 80 voli di linea settimanali.

In attesa delle statistiche ufficiali relative a giugno, i primi due mesi della stagione Iata "Summer 2022", aprile e maggio - si legge ancora nella nota -, hanno fatto registrare i nuovi record di traffico per quanto riguarda le statistiche mese su mese, grazie alle sei nuove rotte che sono state inaugurate (Barcellona, Bucarest e Brindisi con Ryanair, Lamezia Terme e Trapani con Albastar e Londra Heathrow con British Airways) ed alle "ottime performance" di riempimento registrate su tutti i voli.

Luglio, oltre alla partenza dei nuovi collegamenti su Vienna, vedrà anche l'inaugurazione della nuova rotta da e per Tirana.

"Siamo estremamente soddisfatti dell'andamento dei voli presso l'aeroporto di Perugia" ha sottolineato Umberto Solimeno, direttore generale della Sase, la società di gestione dello scalo. "Nel 2022 - ha aggiunto - il traffico, in termini di movimenti aerei e passeggeri, ha visto un'impennata che fino a qualche mese fa era del tutto inimmaginabile. Nel corso dell'anno sono state programmate 8 nuove rotte, per un totale di 16 destinazioni collegate allo scalo: questo è un motivo di grande soddisfazione per tutto il territorio ed è sicuramente il segnale che si sta lavorando nella giusta direzione. L'aeroporto dell'Umbria è collocato in una posizione fortemente strategica, al servizio di una vasta area del centro Italia di straordinaria bellezza e di grande attrattività turistica. Lo sviluppo dell'intermodalità, sulla quale si sta lavorando in modo concreto, permetterà di ampliare il nostro bacino di utenza e sarà un ulteriore e necessario step verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati relativamente all'incremento del traffico passeggeri". (ANSA).