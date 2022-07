Altri 14 ricoverati Covid in più in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - Altri 14 ricoverati Covid in più negli ospedali dell'Umbria nell'ultimo giorno, 211 in totale.

Stabili invece, sei, i posti occupati nelle rianimazioni.

In base ai dati della Regione aggiornati a lunedì 4 luglio sale a oltre il 37,3 per cento il tasso di positività dei 1.659 tra tamponi e test antigenici analizzati. Dai quali sono scaturiti 619 nuovi casi e 242 guariti. In un giorno ancora senza nuovi morti per il virus gli attualmente positivi diventano 16.391, 377 in più di domenica. (ANSA).