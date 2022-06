Covid, Drive trough Trasimeno al Centro salute di Castiglione

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Da lunedì 4 luglio i tamponi programmati per la ricerca del Covid-19 nel distretto del Trasimeno saranno eseguiti al Centro di salute di Castiglione del Lago, situato in via Carducci, con il seguente orario: 9,30-10,30. L'attuale postazione del drive through di Olmini di Panicale resterà attiva fino a sabato 2 luglio. Lo riferisce la Usl. (ANSA).