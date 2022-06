Continuano a crescere ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Continuano a crescere i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 158, 11 in più rispetto a martedì, mentre resta un solo posto occupato da pazienti positivi al virus nelle rianimazioni (dato stabile). Emerge dai dati sul sito della Regione.

Degli 11 pazienti in più nelle strutture sanitarie uno solo è in area medica Covid mentre gli altri dieci sono negli altri reparti.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.316 nuovi casi dall'analisi di 4.345 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività dei test del 30,2 per cento, in crescita rispetto al 27,5 di martedì.

Registrati altri 563 guariti mentre non ci sono altre vittime per il virus. Gli attualmente positivi salgono quindi a 12.889, 753 in più. (ANSA).